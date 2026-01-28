Sábado – Pense por si

28 de janeiro de 2026 às 22:58

Bastonário dos Advogados aconselha que documente e fotografe todos os danos causados pela depressão Kristin

O Bastonário da Ordem dos Advogados João Massano esteve no NOW na noite desta quarta-feira e explicou que o mais importante, após a tempestade, era fotografar e documentar "o mais amplamente possível tudo o que consigam e de preferência arranjar também testemunhas". "O seguro morreu de velho e mais vale estar prevenido", aconselhou.

