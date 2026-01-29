Sábado – Pense por si

29 de janeiro de 2026 às 11:59

Polícia usa gás-pimenta para dispersar manifestantes junto a centro de detenção nos EUA onde estão pai e filho de 5 anos

A polícia estadual do Texas usou gás-pimenta para dispersar os manifestantes que, esta quarta-feira, se juntaram em protesto junto ao centro de detenção onde estão Liam, um menino equatoriano de 5 anos, e o pai. Os manifestantes protestavam contra a política de repressão à imigração do presidente Donald Trump.

