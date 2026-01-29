Sábado – Pense por si

29 de janeiro de 2026 às 11:59

Imagens aéreas mostram casas e carros submersos após passagem da tempestade Chandra pelo Reino Unido

A passagem da tempestade Chandra provocou chuvas intensas que deixaram várias zonas do condado de Somerset, em Inglaterra, Reino Unido, praticamente submerasas. Pelo menos 50 propriedades foram afetadas.

