29 de janeiro de 2026 às 12:00

“O medo e intimidação não funcionam comigo”: Congressista atacada com líquido critica “retórica de ódio” de Trump

A congressista democrata Ilhan Omar, atacada por um homem que lhe lançou uma substância desconhecida, criticou o discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, e destacou que sempre que Trump a menciona as “ameaças de morte disparam”.

