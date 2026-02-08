Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de fevereiro de 2026 às 12:30

Polícia italiana lança gás lacrimogéneo após confrontos junto a recinto olímpico em Milão

Manifestantes entraram em confronto com as autoridades italianas, este sábado, perto de uma infraestrutura dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão. O protesto contestava o impacto ambiental do evento e a presença de agentes norte-americanos em Itália.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente