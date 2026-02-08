Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 13:09

“Não é a partir de Lisboa que se adiam eleições”, defende Aguiar-Branco

José Pedro Aguiar-Branco considerou que “por respeito” a todas as pessoas afetadas devemos exercer o direito ao voto “com todo o nosso emprenho”.

