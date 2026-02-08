Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de fevereiro de 2026 às 12:30

Em causa “está também a escolha do comandante supremo das Forças Armadas”, lembra ministro da Defesa

Nuno Melo salientou a importância e a presença de um chefe de Estado nos momentos mais difíceis”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)