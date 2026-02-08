Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 12:10

Familiares exigem libertação de presos políticos junto à prisão El Helicoide na Venezuela

Dezenas de familiares e ativistas concentraram-se, este sábado, junto à prisão El Helicoide, em Caracas, para exigir a libertação imediata dos seus entes detidos por motivos políticos.

