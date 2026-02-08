Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 12:16

Imagens aéreas mostram extensão das cheias na Andaluzia após tempestade

Várias zonas do sul de Espanha ficaram submersas após a passagem da tempestade Leonardo, que obrigou à retirada de milhares de pessoas. As imagens revelam áreas inundadas e níveis de água elevados em barragens da região.

