29 de dezembro de 2025 às 14:36

“Plano de paz de 20 pontos 90% acordado”: Zelensky faz balanço de encontro com Trump

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sublinhou os vários avanços nas negociações para o fim da guerra, após o encontro deste domingo com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Florida.

