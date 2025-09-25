Sábado – Pense por si

25 de setembro de 2025 às 00:30

Pelo menos sete trabalhadores escapam a desmoronamento em mina de ouro na Colômbia

23 mineiros ficaram presos numa mina de ouro esta quarta-feira na Colômbia devido a uma falha geomecânica.

