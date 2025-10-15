Sábado – Pense por si

15 de outubro de 2025 às 17:48

Pedro Delgado Alves diz que votação da lei da nacionalidade foi adiada porque PS tem propostas a apresentar

A lei da nacionalidade ia ser discutida esta quarta-feira, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, mas foi adiada pelo Partido Socialista.

