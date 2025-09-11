Sábado – Pense por si

11 de setembro de 2025 às 16:22

Pedido de minuto de silêncio por Charlie Kirk transforma-se em minuto de barulho no Parlamento Europeu

O eurodeputado Charlie Weimers prestou homenagem ao ativista político norte-americano baleado na quarta-feira e 'forçou' um minuto de silêncio que acabou por se transformar num minuto barulhento no plenário.

