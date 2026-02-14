Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de fevereiro de 2026 às 13:20

Patrícia Akester: "Zelensky está a ser verdadeiro e genuíno. A sua postura faz todo o sentido"

"O conflito ucraniano tem quase meia década e, se pensarmos um pouco, meia década foi o que durou a 2.ª Guerra Mundial, deixando muitas marcas pelo mundo fora", sublinha a analista Patrícia Akester, no NOW, após o Presidente ucraniano ter recusado aceitar um 'mau' acordo com Moscovo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)