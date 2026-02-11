Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 18:11

Partidos de esquerda defendem que demissão da MAI era “inevitável”, mas consideram que não resolve problema

O eurodeputado do PCP João Oliveira defendeu que “a resposta tardia, desarticulada e insuficiente que o Governo deu é da responsabilidade do Governo no seu conjunto”. A eurodeputada do BE Catarina Martins considerou que a resposta do Governo “já estava fragilizada”.

