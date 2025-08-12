Sábado – Pense por si

12 de agosto de 2025 às 17:17

Parisienses mergulham no rio Sena para combater calor extremo

Capital de França está sob aviso vermelho devido às temperaturas altas.

