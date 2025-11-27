Sábado – Pense por si

27 de novembro de 2025 às 12:06

Papa Leão XIV já chegou à Turquia para a primeira viagem internacional do pontificado

O Papa Leão XIV chegou à Turquia, esta quinta-feira, para a primeira viagem oficial fora de Itália. O Sumo Pontífice participará num encontro de oração com bispos, padres, diáconos, pessoas consagradas e agentes pastorais na catedral do Espírito Santo.

