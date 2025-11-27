Sábado – Pense por si

27 de novembro de 2025 às 13:18

Chega critica obrigação do Estado em dar apoios sociais a requerentes de asilo com pedido rejeitado

O deputado do Chega Pedro Correia defendeu esta quinta-feira, na votação do Orçamento do Estado para 2026, que a obrigação automática do Estado português de dar apoios sociais a requerentes de asilo cujo pedido foi rejeitado, no caso de apresentarem recurso, “transforma o sistema de proteção num porto de abrigo para mais imigração ilegal”.

