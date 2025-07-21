Sábado – Pense por si

21 de julho de 2025 às 11:27

Papa Leão XIV celebra aniversário da chegada do homem à Lua com visita ao observatório do Vaticano

O Papa Leão XIV comemorou o 56.º aniversário da chegada do homem à Lua, no domingo, com uma visita ao observatório astronómico do Vaticano, em Castel Gandolfo.

