18:42

Pais de Maddie McCann usam fundo para pagar custas do processo contra Gonçalo Amaral

Dinheiro do fundo para encontrar a menina desaparecida no Algarve, em 2007, quando esta tinha 3 anos, foi usado pelo casal inglês para pagar o processo contra o antigo inspetor da PJ, Gonçalo Amaral, que esteve à frente do caso.