Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de setembro de 2025 às 21:55

Pai australiano ensina filha a tirar cobra de casa

Na Austrália, um pai aproveitou a inesperada visita de uma cobra para ensinar à filha como manter a calma e expulsar o animal... usando apenas uma esfregona.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)