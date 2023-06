20 de junho

Padre afastado por denúncia de abusos de menores voltou à paróquia

Padre Mário Rui foi afastado do exercício do sacerdócio por denúncias de abusos de menores. Ilibado, quase três meses depois, voltou à paróquia de São Nicolau, em Lisboa, onde celebrou missa no domingo. A queixa, que tinha por base uma denúncia anónima, foi arquivada.