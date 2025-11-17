Sábado – Pense por si

17 de novembro de 2025 às 12:30

Ovelhas atravessam cidade alemã de Nuremberga a caminho das pastagens de inverno

No centro histórico da cidade alemã de Nuremberga cumpriu-se a tradição e abriu-se caminho, este domingo, para deixar passar cerca de 600 ovelhas a caminho das pastagens de inverno.

