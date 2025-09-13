Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de setembro de 2025 às 10:54

“Oh fascista! Apanha!”: O percurso, as balas com inscrições e a arma usada pelo suspeito de matar Charlie Kirk

Tyler Robinson, de 22 anos, é suspeito de ter assassinado o ativista conservador Charlie Kirk durante um evento na Universidade de Utah Valley.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana