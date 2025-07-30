Sábado – Pense por si

30 de julho de 2025 às 11:35

O momento em que sismo de 8.8 atinge Rússia

Um sismo de magnitude 8.8 atingiu a península de Kamchatka, na Rússia. Foi emitido alerta de tsunami.

