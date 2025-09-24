Sábado – Pense por si

O momento em que estrada colapsa e deixa buraco gigante em zona movimentada de Banguecoque

Parte de uma estrada desabou, esta quarta-feira, numa zona movimentada de Banguecoque, na Tailândia. Um dos carros que seguia na via ficou a centímetros de cair no buraco.

