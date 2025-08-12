Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de agosto de 2025 às 17:20

O momento em que colono israelita mata a tiro ativista palestiniano que ajudou a filmar documentário 'No Other Land'

Crime aconteceu no mês passado na Cisjordânia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)