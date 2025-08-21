Sábado – Pense por si

21 de agosto de 2025 às 14:20

O maior espetáculo de fogo de artifício da Europa

A Hungria celebrou o feriado nacional na quarta-feira, com o maior espetáculo de fogos de artifício da Europa. Em 30 minutos foram lançados mais de 45 mil fogos, de 500 locais, ao longo de um percurso de cinco quilómetros.

