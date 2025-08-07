Sábado – Pense por si

07 de agosto de 2025 às 20:35

Novas tarifas dos EUA ensombram as perspetivas para os exportadores na Ásia

Os EUA começaram oficialmente a cobrar impostos mais altos sobre as importações de dezenas de países esta quinta-feira. Produtos da UE, Japão e Coreia do Sul serão tributados em 15%, enquanto importações de Taiwan, Vietname e Bangladesh serão tributadas em 20%.

