10 de janeiro de 2026 às 12:21

Novas imagens mostram perspetiva do agente do ICE que matou a tiro mulher em Minneapolis

Novo vídeo divulgado, esta sexta-feira, revela o tiroteio que matou Renee Good, registado a partir da perspetiva do agente do ICE (Serviços de Imigração e Alfândega) que disparou. A mulher foi baleada quando estava ao volante do seu carro e depois transportada pelos bombeiros, que ainda terão tentado reanimá-la, sem sucesso.

