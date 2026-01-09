Sábado – Pense por si

09 de janeiro de 2026 às 12:21

Novas imagens mostram mulher morta pelo ICE a ser transportada pelos bombeiros após tiroteio

Renee Good, cidadã americana nascida no Colorado, foi morta a tiro por um agente do ICE (Serviços de Imigração e Alfândega). A mulher foi baleada quando estava ao volante do seu carro e depois transportada pelos bombeiros, que ainda terão tentado reanimá-la.

