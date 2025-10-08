Sábado – Pense por si

08 de outubro de 2025 às 13:35

Nova flotilha com destino a Gaza travada pelo exército israelita

Uma nova flotilha humanitária que seguia em direção à Faixa de Gaza, a Coligação da Flotilha da Liberdade, foi bloqueada pelo exército israelita, esta quarta-feira de manhã, e os ativistas a bordo foram detidos.

