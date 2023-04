21:48

Nos 50 anos do PS, milhares gritaram: "Costa escuta, o povo está na rua"

O Partido Socialista festejou os seus 50 anos de vida no Porto, este domingo, 23 de abril. Mas se dentro do Pavilhão Rosa Mota o ambiente era de festa, cá fora os manifestantes - professores, oficiais de justiça, propietários de alojamentos locais - fizeram-se ouvir na oposição às medidas do governo de António Costa.