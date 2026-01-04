Sábado – Pense por si

04 de janeiro de 2026 às 09:02

Nicolás Maduro chega a centro de detenção em Brooklyn algemado e a desejar "feliz Ano Novo"

Algemado e conduzido por agentes da DEA (brigada anti-droga dos Estados Unidos), Nicolás Maduro chegou ao centro de detenção de Brooklyn, em Nova Iorque, a desejar "boa noite" e "feliz Ano Novo" aos agentes e fotógrafos que por ali se encontravam.

