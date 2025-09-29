Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de setembro de 2025 às 17:41

Netanyahu com nariz de ‘pinóquio’ e Trump desenhados em praia de Telavive

No dia em que o presidente dos EUA, Donald Trump, recebe na Casa Branca o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, surgiu numa praia de Telavive um desenho dos dois líderes com a frase ‘Não sejas enganado outra vez’.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)