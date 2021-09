Há 53 minutos

“Não se atrevam a tocar-me”. Juiz negacionista desafia polícia à porta do Conselho de Magistratura

Rui Fonseca e Castro, o juiz que nega a existência da pandemia, foi ouvido no âmbito do processo disciplinar instaurado pelo CSM, após se ter negado a aplicar regras da pandemia no Tribunal de Odemira, onde estava colocado. Com apoiantes a seu lado e sem nunca colocar máscara, o magistrado envolveu-se em confrontos com a polícia.