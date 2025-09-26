Sábado – Pense por si

26 de setembro de 2025 às 21:29Associated Press

“Não nos esquecemos de vocês, nem por um segundo”: Netanyahu envia mensagem aos reféns em Gaza

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, enviou uma mensagem aos reféns que ainda permanecem em Gaza, durante o discurso desta sexta-feira na Assembleia-Geral da ONU. Netanyahu disse que os reféns não foram esquecidos “nem por um segundo” e que Israel “não descansará” até levá-los de volta a casa.

