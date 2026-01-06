Sábado – Pense por si

06 de janeiro de 2026 às 13:21

“Não há plano. Apenas o caos”: líder democrata no Senado acusa Trump de não ter plano para o futuro da Venezuela

O líder democrata no Senado dos EUA, Chuck Schumer, afirmou, esta segunda-feira, que a administração Trump não tem uma estratégia clara para a Venezuela, após a captura do presidente Nicolás Maduro. Schumer criticou ainda a falta de rumo e alertou para o que descreveu como “caos” da atuação norte-americana no país.

