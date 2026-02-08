Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 14:39

Marcelo vota a "poucos dias de terminar a missão" e relembra que sucessor eleito vai ter "uma tarefa difícil"

O Presidente da República votou e afirmou que o próximo mandato será mais difícil do que o seu devido à instabilidade económica e contexto internacional.

