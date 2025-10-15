Sábado – Pense por si

15 de outubro de 2025

“Na lista eterna dos verdadeiros heróis americanos”: Trump atribui postumamente Medalha da Liberdade a Charlie Kirk

O presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu postumamente a maior honra de Estado a Charlie Kirk, o ativista conservador de direita assassinado durante um evento numa universidade.

