15 de outubro de 2025 às 18:08

Confrontos entre médicos e polícias durante visita do primeiro-ministro a hospital em Atenas

A polícia de choque grega entrou em confrontos com os médicos que protestavam por melhores condições laborais num hospital público de Atenas, esta quarta-feira, durante a visita do primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis. Os agentes usaram spray de pimenta e escudos para dispersar os manifestantes.

