15 de outubro de 2025 às 18:06

Suécia acelera renovação de abrigos civis de olhos postos na possibilidade de uma guerra

Este estacionamento em Estocolmo, na Suécia, parece um mero estacionamento subterrâneo escavado na rocha, mas também serve de abrigo para 1200 pessoas em caso de guerra. Desde o ano passado que o país reservou cerca de 8 milhões de euros para modernizar os 64 mil abrigos construídos durante a Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria.

