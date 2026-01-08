Sábado – Pense por si

08 de janeiro de 2026 às 08:34

Mourinho quer conversar com a equipa: "No balneário foi um monólogo e isso a mim não me entra"

Depois da derrota frente ao Sp. Braga e consequente eliminação nas meias-finais da Taça da Liga, José Mourinho, treinador do Benfica, disse que a equipa vai manter o plano inicial e pernoitar no Seixal, desejando também que os jogadores não durmam e que pensem. Por outro lado, centrou ainda atenções na preparação para o jogo com o FC Porto, a contar para os 'quartos' da Taça de Portugal.

