01 de março de 2026 às 12:25

Mourinho: "Podia dizer não a Florentino se quisesse voltar ao Real Madrid? Acha que sou estúpido?"

Numa conferência de imprensa onde 'disparou' para todo o lado, José Mourinho foi questionado sobre o seu futuro no Benfica e preferiu 'voltar com a cassete atrás' e recordar o que respondeu quando questionado, há umas semanas, se era possível dizer não a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, a um convite a um regresso aos merengues...

