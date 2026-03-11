Sábado – Pense por si

Vídeos
11 de março de 2026 às 07:22

"Porque é que o governo não devolve parte do IVA?", questiona Ventura em relação ao aumento dos preços dos combustíveis

André Ventura afirmou, em entrevista exclusiva ao NOW, que o governo devia devolver parte dos impostos dos combustíveis aos portugueses, na sequência do aumento do preço devido ao bloqueio do estreito de Ormuz. O líder do Chega acrescenta que Portugal é dos países que mais cobra impostos nos combustíveis. "Em Portugal, 50% do que pagamos em combustíveis é impostos. Só em Portugal é que isto acontece", criticou.

