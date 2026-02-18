Sábado – Pense por si

18 de fevereiro de 2026 às 07:56

Mourinho e o episódio Vinícius na Luz: "Passa-se em todos os estádios e sempre com o mesmo protagonista, algo não está certo..."

José Mourinho foi convidado a revelar, na conferência de imprensa, o que disse a Vinícius Júnior no momento em que o Benfica-Real Madrid (0-1) esteve interrompido por alegados insultos racistas de Prestianni ao craque brasileiro dos merengues.

