18 de fevereiro de 2026 às 14:25

José Luís Carneiro acusa governo de ter uma "tendência para se entender" com o Chega e não com o PS

Na sede do partido, o dirigente socialista defende que o PS tem colocado os interesses do País "acima dos interesses partidários".

