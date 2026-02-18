Sábado – Pense por si

18 de fevereiro de 2026 às 14:15

Reunião entre EUA e Irão "correu bem em alguns aspetos" mas há "linhas vermelhas", diz JD Vance

O vice-presidente sublinha ainda que quando a diplomacia "atingir o seu fim natural", a decisão seguinte será de Donald Trump.

