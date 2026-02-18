Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de fevereiro de 2026 às 12:08

Explosão destrói igreja em Nova Iorque. Pastor e bombeiros ficaram feridos

Uma igreja situada em Boonville, Nova Iorque, ficou destruída após uma explosão. Operacionais foram chamados para responder a uma denúncia de cheiro de gás intenso no edifício.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)