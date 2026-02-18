Sábado – Pense por si

18 de fevereiro de 2026 às 14:07

Delegação russa chega a Genebra para segundo dia de negociações entre Rússia e Ucrânia

As delegações de Moscovo e Kiev começaram a reunir-se, esta terça-feira, para acertar acordos de paz que ditem o cessar-fogo. Esta quarta-feira será o segundo dia de negociações em Genebra, na Suíça.

